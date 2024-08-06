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Сегодня, 20:02

Булыкин прокомментировал игру Угальде за «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в чемпионате России.

«Когда меняется тренер, то происходит встряска футболистов. Эта встряска помогла Угальде. Но самое главное для нападающего — почувствовать уверенность и раскрепощённость, которые приходят после первого забитого мяча в новой команде. Это и произошло с Манфредом», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 дома в матче третьего тура чемпионата РПЛ сезона-2024/25. Угальде в этой встрече забил два гола.

Источник: Vprognoze.ru
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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