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Сегодня, 15:03

Булыкин прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к Захаряну

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере полузащитника московской команды Арсена Захаряна в «Лацио».

«Можно во многих командах ему проявить себя, и многие команды считают Захаряна талантливым футболистом, но для того, чтобы исполнить свою мечту нужно, чтобы клубы договорились, и он сам. Тогда возможность исполнить свою мечту и поиграть в европейском чемпионате можно будет воплотить. Уверен, что многие российские игроки могут уехать в Европу, но как туда уехать. А чтобы переехать туда, надо для начала понизить свои запросы в зарплате, и тогда возможно там реализовать свою мечту», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Отмечалось, что сделка близка к завершению.

Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11012438-bulykin-otreagiroval-na-informaciyu-ob-interese-lacio-k-zaharyanu.html
Арсен Захарян
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