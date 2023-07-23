Булыкин прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к Захаряну

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере полузащитника московской команды Арсена Захаряна в «Лацио».

«Можно во многих командах ему проявить себя, и многие команды считают Захаряна талантливым футболистом, но для того, чтобы исполнить свою мечту нужно, чтобы клубы договорились, и он сам. Тогда возможность исполнить свою мечту и поиграть в европейском чемпионате можно будет воплотить. Уверен, что многие российские игроки могут уехать в Европу, но как туда уехать. А чтобы переехать туда, надо для начала понизить свои запросы в зарплате, и тогда возможно там реализовать свою мечту», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Отмечалось, что сделка близка к завершению.

Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

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