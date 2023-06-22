Булыкин: «Только время покажет, что получится у Лички в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что только время покажет правильность назначения Марцела Лички на пост главного тренера московской команды.

«Личка уже работал в РПЛ, показывал хороший результат. Думаю, он хороший мотиватор. Мы видели, что Писарский перешел в другой клуб и перестал забивать. В этом назначении есть плюсы. Но никто не знает, что получится у Лички в «Динамо». Он будет работать под прессингом. В «Динамо» нужно показывать результат, времени на раскачку нет. Думаю, в этом сезоне руководство «Динамо» не простит плохого результата. Только время покажет, что получится у Лички», — цитирует Булыкина «Газета.Ru»

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.