Булыкин прокомментировал ничью в матче «Локомотива» и ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, почему железнодорожники упустили победу в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

«На самом деле, вчера мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд. Правда, ЦСКА схватился за голову только в последние 15 минут, хотя все шло к поражению армейцев. А «Локо» упустил победу и возможность поближе подобраться к призовым местам. Конечно, можно говорить, что замены не сыграли на руку «Локомотиву», а команда расслабилась. А вот ЦСКА бился до конца и добился ничейного результата», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).