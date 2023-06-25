Булыкин прокомментировал низкую результативность Писарского в «Крыльях Советов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о низкой результативности форварда Владимира Писарского после перехода в «Крылья Советов».

«Есть куча моментов, которые могут повлиять на выступление футболиста. И даже посильнее чем женитьба, переход и смена фамилии. Ему самое главное себя настроить на то, что он хочет забыть этот период и с новыми силами и новой психологией хочет начать следующий сезон. Это достойно уважения, а получится у него или нет, мы скоро узнаем», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В зимнее трансферное окно Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». 27-летний футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.