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Сегодня, 16:29

Булыкин прокомментировал новости об интересе к российским футболистам из Турции

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о последних трансферных слухах с российским футболистами.

«Может быть просто интересовались, может быть агенты делают такую игру. На самом деле, кто-то посоветовал приглядеться к ним. Там много нюансов. Обычно от момента, когда игроком заинтересовались и до трансфера проходит или очень много или вообще ничего не проходит, переход не получается. Поэтому слухи эти обсуждать можно очень долго», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Также стало известно о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Фенербахче», но эту информацию опровергли в московском клубе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10950227-bulykin-vyskazalsya-o-chastyh-novostyah-ob-interese-k-rossijskim-igrokam-iz-turcii.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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