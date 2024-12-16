Булыкин — о Воробьеве: «Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Конечно, многие не любят смотреть, как убивают животных, добывают мясо, а предпочитают просто его есть. Также у нас много охотников, рыболовов. Это тоже их право. Учитывая, что не совсем корректно выглядит фотография с убитыми животными, то, конечно, лучше ее не выставлять. Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом.

Хотя, во-первых, у нас многие едят мясо и предпочитают не задумываться, как оно получается. Во-вторых, у охотников и рыболовов свои развлечения, к которым тоже надо относиться с пониманием. Но так выставлять не стоит, потому что будет критика со стороны общества», — сказал Булыкин «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 матчах РПЛ и сделал 3 голевые передачи.