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Сегодня, 07:36

Булыкин — о переходе Мусаева в ЦСКА: «Это безусловно хороший трансфер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Чем больше футболистов, тем лучше. Отсюда конкуренция на тренировках и в играх, плюс длинная скамейка. Это безусловно хороший трансфер. Как решит руководство с Заболотным, это уже лучше узнать у него», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.
Тамерлан Мусаев. У ЦСКА — неожиданный новичок. Кто такой Мусаев и зачем он армейцам?
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521482_bulyikin_polojitelno_otreagiroval_na_transfer_musaeva_v_cska
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