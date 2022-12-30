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Сегодня, 13:52

Булыкин о переходе Лантратова в «Локомотив»: «Всегда радует, когда обращают внимание на российских футболистов»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» переход голкипера «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Неизвестно, как обстоит дело с другими голкиперами в «Локомотиве». Если приобрели вратаря, значит, он был нужен. Но меня всегда радует, когда обращают внимание на российских футболистов, а не на иностранцев. Я за то, чтобы как можно больше россиян переходили в «Локомотив», играли в РПЛ и составляли конкуренцию друг другу. Когда есть конкуренция, есть и прогресс», — сказал Булыкин «СЭ».

Контракт Лантратова с «Локомотивом» рассчитан на 3,5 года. Голкипер будет выступать под номером 22.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Дмитрий Булыкин
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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