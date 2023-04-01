Булыкин: «Дзюба — красавчик. Правильно, что «Локомотив» хочет заключить с Артемом долгосрочный контракт»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на победу железнодорожников в матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:0).

«Приятные впечатления от матча. Радует, как выглядит «Локомотив» после провального предыдущего руководства. Сразу дает результат. Можно поаплодировать руководству клуба и тренеру. А главное — Пиняеву, Дзюбе и Баринову, лидерам клуба, которые приносят пользу. Дзюба — красавчик, очень за него приятно. Правильно, что клуб хочет заключить долгосрочный контракт с Дзюбой. Скорее всего, были джентльменские договоренности по поводу того, как Дзюба себя проявит. Все видят, как Артем помог «Локомотиву». Тут можно сказать, что игрок заслужил», — приводит Metaratings.ru слова Булыкина.