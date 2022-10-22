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22 октября, 23:44

Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»

Булыкин оценил игру команд в матче «Локомотив» — «Динамо»
Мария Гусева

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«В целом, «Динамо» выглядело сильнее, реализовало свои моменты. Видно было, что выглядят посвежее, создали больше моментов. Молодцы, что сделали праздник всем болельщикам клуба в день рождения Льва Яшина, — цитирует Metaratings Булыкина. - «Локомотив» играл плохо, слабо выглядел физически и психологически. Моментов не вспомнишь. Некоторые игроки теряют мотивацию и желание, в этом плане тяжело выходить из этой ямы».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).

В следующем туре железнодорожники сыграют против ЦСКА 29 октября. «Динамо» в этот же день встретится с «Химками».

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-bolshaya-zagadka-pochemu-barinov-igraet-na-pozitsii-tsentralnogo-zashchitnika-1392575/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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