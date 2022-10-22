Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«В целом, «Динамо» выглядело сильнее, реализовало свои моменты. Видно было, что выглядят посвежее, создали больше моментов. Молодцы, что сделали праздник всем болельщикам клуба в день рождения Льва Яшина, — цитирует Metaratings Булыкина. - «Локомотив» играл плохо, слабо выглядел физически и психологически. Моментов не вспомнишь. Некоторые игроки теряют мотивацию и желание, в этом плане тяжело выходить из этой ямы».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).

В следующем туре железнодорожники сыграют против ЦСКА 29 октября. «Динамо» в этот же день встретится с «Химками».