Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»

22 октября, 23:44
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).
«В целом, «Динамо» выглядело сильнее, реализовало свои моменты. Видно было, что выглядят посвежее, создали больше моментов. Молодцы, что сделали праздник всем болельщикам клуба в день рождения Льва Яшина, — цитирует Metaratings Булыкина. - «Локомотив» играл плохо, слабо выглядел физически и психологически. Моментов не вспомнишь. Некоторые игроки теряют мотивацию и желание, в этом плане тяжело выходить из этой ямы».
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).
В следующем туре железнодорожники сыграют против ЦСКА 29 октября. «Динамо» в этот же день встретится с «Химками».
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