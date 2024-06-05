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Сегодня, 13:47

Булыкин — о продлении контракта с Галактионовым: «Он умеет работать с молодежью»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта «Локомотива» с главным тренером Михаилом Галактионовым до сезона-2025/26. Ранее об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных.

«Московский «Локомотив» неплохо выглядел в прошлом сезоне. Задачи по воспитанию и внедрению в состав молодых футболистов выполнялись. Единственное, не было серьезных результатов. Так что я думаю, в следующем сезоне основной лакмусовой бумажкой будет место в турнирной таблице. Если результата не будет, то он эти два года может и не отработать. Мы видели, что Галактионов умеет воспитывать молодежь и добиваться с ней неплохих результатов. Это факт и очень хороший показатель уровня тренера, но руководство всегда хочет трофеев. Поэтому кубок и место в тройке всегда будут основными целями «Локомотива». У клуба сейчас молодой состав, который в следующем сезоне должен выстрелить», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» под руководством Галактионова занял четвертое место в РПЛ в сезоне-2023/24.

Денис Сафронов

Дмитрий Булыкин
РПЛ
Михаил Галактионов
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