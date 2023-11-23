Булыкин — о решении «Локомотива» отложить создание второй команды: «Я и раньше говорил, что «Казанка» не нужна»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на заявление клуба о решении отложить создание второй команды.

«Я ранее говорил, что «Казанка» не нужна. Итак, есть команда, где должна развиваться молодежь и сразу попадать в основной состав, если они подходят команде. Мы видим работу Галактионова, как он работает с молодыми и радует, что состав в «Локомотива» в большинстве состоит из россиян, а не как в «Зените» или «Динамо», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» 23 ноября объявил, что вопрос возрождения «Казанки» отложен на год. Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге.

Команда существовала с 2017 по 2022 год. До этого она называлась «Локомотив-2» и играла в первенствах России с 2008 по 2014 год.