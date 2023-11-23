Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 ноября, 23:12

Булыкин — о решении «Локомотива» отложить создание второй команды: «Я и раньше говорил, что «Казанка» не нужна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на заявление клуба о решении отложить создание второй команды.

«Я ранее говорил, что «Казанка» не нужна. Итак, есть команда, где должна развиваться молодежь и сразу попадать в основной состав, если они подходят команде. Мы видим работу Галактионова, как он работает с молодыми и радует, что состав в «Локомотива» в большинстве состоит из россиян, а не как в «Зените» или «Динамо», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» 23 ноября объявил, что вопрос возрождения «Казанки» отложен на год. Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге.

Команда существовала с 2017 по 2022 год. До этого она называлась «Локомотив-2» и играла в первенствах России с 2008 по 2014 год.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Красич: «Я не жалею, что перешел из ЦСКА в «Ювентус»

Источник: «Краснодар» может подписать Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины