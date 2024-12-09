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Сегодня, 06:30

Булыкин — о серии поражений «Зенита» в РПЛ: «Конечно же так не играют чемпионы»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о неудачной серии «Зенита» в концовке первой половины сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые уступили «Крыльям Советов» (2:3) в 17м-туре РПЛ и проиграли «Акрону» (1:2) в 18-м туре первенства.

«Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры против «Крыльев Советов» и «Акрона» не то, что не выиграет, а ещё проиграет. Конечно же так не играют чемпионы, но у нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Петербургская команда ушла на зимнюю паузу занимая 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, лидером таблицы стал «Краснодар» с аналогичным количеством очков.

Источник: Vprognoze.ru
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Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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