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Сегодня, 17:02

Булыкин: «Чтобы у молодых футболистов была спортивная злость, нужно сокращать зарплаты и ввести бонусную систему»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова о том, что у молодых игроков нет спортивной злости.

«Смолову виднее, он в команде, поэтому и знает всю молодежь. Я всегда говорил: чтобы была спортивная злость, надо делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые ребята будут биться за место в стартовом составе. Эта мотивация очень сильно влияет на прогресс молодых футболистов. Думаю, к этой системе мы в скором времени придем, потому что сейчас в футболе тратятся очень большие деньги неэффективно. Для того чтобы система бонусов заработала, нужно сокращать зарплаты. Тогда все будут мотивированы очень хорошо. Это главное — понять и не идти на поводу у агентов», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В минувшем сезоне 33-летний Смолов провел 24 матча в РПЛ, отметился 10 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-chtoby-u-molody-h-futbolistov-by-la-sportivnaya-zlost-nuzhno-sokrashhat-zarplaty-i-vvesti-bonusnuyu-sistemu/
Дмитрий Булыкин
Федор Смолов
Футбол
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