Булыкин об уходе Изидора из «Локомотива»: «Он составит конкуренцию нападающим «Зенита»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» уход форварда Вильсона Изидора в «Зенит».

«Думаю, эта ситуация пойдет всем на пользу. «Локомотиву» такой немотивированный футболист не нужен. А вот «Зениту» уже достался мотивированный футболист, который составит конкуренцию нападающим в клубе. Как он себя проявит и насколько успешный будет трансфер — покажет время», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.