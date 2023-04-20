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Булыкин прокомментировал возможное продление контракта Баринова с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное продление контракта полузащитника Дмитрия Баринова с железнодорожниками.

«Все от Баринова зависит, но то, что он может остаться в «Локомотиве» — это хорошая новость. Он один из лидеров «Локомотива». Даже те ребята, которые в обойме, пригодятся клубу, просто надо знать, что они хотят — много денег или уйти. В Европу, кроме Турции, сейчас уехать очень тяжело. Думаю, Дмитрий это понял и решил остаться в «Локомотиве», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провел 28 матчей за «Локомотив», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-barinov-ponyal-chto-sejchas-tyazhelo-uehat-v-evropu-i-reshil-ostat-sya-v-lokomotive/
Дмитрий Булыкин
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