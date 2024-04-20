Булыкин — о будущем Галактионова: «Нужно дождаться конца сезона. Шансы зацепиться за медали еще есть»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Нужно смотреть на то, какой будет результат у команды в конце сезона и уже от этого отталкиваться в решении: увольнять Галактионова или нет. Понятное дело, что на ситуацию повлиял вылет из кубка, поэтому сейчас все внимание будет на игру «Локомотива» в чемпионате. В этом плане не стоит торопиться с выводами. Нужно дождаться конца сезона, потому что шанс зацепиться за медали у команды еще есть», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. После начала весенней части сезона РПЛ у «Локомотива» лишь 1 победа в 8 матчах.

(Денис Сафронов)