Булыкин: «Если Камано уйдет из «Локомотива», ничего страшного не произойдет»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный уход гвинейского нападающего Франсуа Камано из «Локомотива».

«Камано выходит в основном составе «Локомотива», он скоростной футболист, но сейчас Франсуа не является системообразующим футболистом. Если он уйдет, ничего страшного не произойдет. Тем более у «Локомотива» будет время для трансферов», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

29 мая журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Камано покинет железнодорожников по окончании сезона. Футболист перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. Его контракт с московской командой истекает в следующем месяце.