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Сегодня, 19:11

Булыкин — о завершении сезона РПЛ: «Самые худшие показатели, какие только можно»

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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение чемпионата России.

«Московское «Динамо» упустило чемпионство из рук. Можно было ни на кого не смотреть, а просто победить или сыграть ничью. И в последний момент так плохо выступить. Это, конечно, очень тяжело для болельщиков «Динамо». Для всех фанатов, кто хотел по-футбольному наказать «Зенит» и «Краснодар» за то, что они даже 60 очков набрать не смогли. Самые худшие показатели, какие только можно в РПЛ. И их не смогли опередить. За «Динамо» болели все клбуы, кроме «Зенита». И бело-голубые ничего не смогли сделать. Действительно, очень обидно. Но сине-бело-голубые, как всегда, взяли чемпионство. Хоть и провели самый слабый сезон. Не только у «Зенита», но и у других команд он получился таким. Однако петербуржцы все равно взяли золото», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Софья Грецкая

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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