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Сегодня, 08:56

Булыкин рассказал, чего «Краснодару» не хватает в игре

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал старт сезона «Краснодара».

«Краснодару», наверное, не хватает психологической уверенности. Все-таки прошлый сезон выбил команду из колеи, хоть она и заняла второе место. Не воспользовались хорошим шансом на титул. Смена тренера тоже повлияла. А когда нет хорошего результата, теряется уверенность и очень тяжело на этом фоне играть. Приходится прикладывать двойные усилия. Им нужно поймать кураж, какой был в прошлом сезоне, и на этом кураже вылезти из этой небольшой яме", — заявил Булыкин «Газете.ru».

«Краснодар» уступил в матче за Суперкубок России «Зениту» (2:4), после чего начал РПЛ с трех ничьих подряд, но в четвертом и пятом туре смог одержать волевые победы.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
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