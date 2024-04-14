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Сегодня, 18:43

Булыкин рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче против «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре.

«Окончена ли чемпионская гонка? Не думаю. Впереди еще 7 игр, интрига жива. Чего вчера не хватило «Краснодару»? Запаса прочности. Команда продержала хороший темп первый тайм, а потом с ней что-то произошло. А «Зенит» вовремя выправил ситуацию и направил силы в нужное русло», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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