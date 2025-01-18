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Сегодня, 00:00

Булыкин рассказал, что болельщики были в восторге от «Недели звезд» в Шардже

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился эмоциями после турнира со звездами футбола, который прошел в Шардже.

«Организация — супер. Приехали топ-футболисты, всех красиво разместили, красиво показали Шарджу, побывали во многих местах. Самое главное, поиграли в футбол и падел. Получили удовольствие от игры, общения, но, и конечно, же, те, кто наблюдал, а потом брал автографы, были в восторге. Потому что топ-звезды, которые туда приехали участвовали во всех мероприятиях», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

Булыкин играл в команде с Франческо Тотти, Эдгаром Давидсом и другими знаменитыми футболистами под руководством Паоло Мальдини, его команда победила со счетом 11:9.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Паоло Мальдини
Франческо Тотти
Футбол
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