Дмитрий Булыкин: «Я мог перейти в ЦСКА и даже общался с Гинером, но не срослось»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил о своем несостоявшемся переходе в московский ЦСКА.

«Я мог перейти в ЦСКА и даже общался с Евгением Гинером. Но не срослось. Помню, как высказался в прессе, что разговаривал с армейским клубом и Евгений Леннорович сказал мне, что я неправильно сделал, что сообщил об этом журналистам. Да, мог бы стать частью той команды, которая выиграла Кубок УЕФА, но ни о чем не жалею», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

ЦСКА завоевал Кубок УЕФА в 2005 году, в финале обыграв «Спортинг» со счетом 3:1. Армейцы стали первыми россиянами, ставшими победителями в истории этого турнира.

Булыкин заверил профессиональную карьеру в марте 2016 года. За свою карьеру экс-форвард забил 105 голов и отдал 36 голевых пасов в 369 встречах за все команды во всех турнирах.