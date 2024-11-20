Дмитрий Булыкин: «Я мог перейти в ЦСКА и даже общался с Гинером, но не срослось»

Сегодня, 11:44
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил о своем несостоявшемся переходе в московский ЦСКА.
«Я мог перейти в ЦСКА и даже общался с Евгением Гинером. Но не срослось. Помню, как высказался в прессе, что разговаривал с армейским клубом и Евгений Леннорович сказал мне, что я неправильно сделал, что сообщил об этом журналистам. Да, мог бы стать частью той команды, которая выиграла Кубок УЕФА, но ни о чем не жалею», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
ЦСКА завоевал Кубок УЕФА в 2005 году, в финале обыграв «Спортинг» со счетом 3:1. Армейцы стали первыми россиянами, ставшими победителями в истории этого турнира.
Булыкин заверил профессиональную карьеру в марте 2016 года. За свою карьеру экс-форвард забил 105 голов и отдал 36 голевых пасов в 369 встречах за все команды во всех турнирах.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)