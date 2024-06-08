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Сегодня, 12:54

Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал о факторах, которые могут сорвать переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонову многое может помешать перейти в «ПСЖ». Это и международная обстановка, и личная ситуация, и законодательство. Посмотрим, как все сложится.

Я желаю Матвею удачи. Желаю ему переехать в чемпионат Франции и поиграть в топ-клубе. Потому что это нереальный опыт, который получают единицы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

В пятницу, 7 июня, издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу с 6 июня — на следующий день после того, как сборная России вместе с Сафоновым улетела в Минск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11772599-bulykin-obyasnil-chto-mozhet-pomeshat-safonovu-perejti-v-pszh.html
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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