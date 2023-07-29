Булыкин рассказал, как отмена статуса легионеров для игроков БРИКС могла бы повлиять на зарплаты в футболе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, как на российском футболе могла бы сказаться отмена статуса легионеров для футболистов из стран БРИКС.

«Агенты всегда найдут способы, как выкручивать руки футбольному клубу, а лучше всего поработать с ним так, чтобы довольны были все, кроме российского футбола. Тут нужно больше ответственности за трансферы. И если за выделяемыми на них деньгами будут пристальнее следить, наш футбол станет лучше. Это первая половина решения. А вторая половина — если серьезно уменьшат зарплаты. Уровень футбола, сто процентов, не поменяется, но изменится отношение к деньгам и к контрактам. Вот эти две проблемы — основные, а не лимит и возможное новое решение о том, что кто-то не будет считаться легионерами. У нас другие проблемы основные, и их никто не хочет решать», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

В межгосударственное объединение БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.