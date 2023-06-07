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Булыкин рассказал, как свадьба повлияет на игрока «Динамо» Смолова

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил карьеру нападающего «Динамо» Федора Смолова, который ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду.

«Про любого футболиста можно сказать, что он полностью не раскрылся. И даже про тех, кто играл на самом высоком уровне. А Федор успел поиграть, успел стать лучшим бомбардиром в РПЛ. Поиграть и за границей, и в сборной. И он до сих пор в хорошей форме, поэтому есть у него шансы еще в ближайшем сезоне показать себя. Иногда свадьба дает мощный импульс футболисту, и он начинает играть с удвоенной энергией. Надо подождать новый сезон и посмотреть, как Федор будет играть. А у сборной сейчас нет никаких задач и международных игр, поэтому можно и пропустить ее матчи», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

33-летний Смолов принял участие в 45 матчах за сборную России, в которых отметился 16 голами. В последний раз он выступал за национальную команду 14 ноября 2021 года.

За «Динамо» в минувшем сезоне футболист провел 24 матча в РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20617886.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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