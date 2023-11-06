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Сегодня, 11:29

Булыкин: «Динамо» — фаворит в матче с «Сочи», но здесь не все так очевидно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Конечно, «Динамо» — фаворит, но здесь не так все очевидно. «Сочи», которому нужны очки, сделает все возможное, чтобы добыть их, и будет аккуратно начинать эту игру. Все будет зависеть от «Динамо». Учитывая, что у команды есть проблемы в обороне, не все так очевидно, как хотелось бы, но, конечно, я буду болеть за «Динамо». И хочется, чтобы они выиграли», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, сохраняет ли «Сочи» шанс на то, чтобы остаться в РПЛ.

«Конечно. Все рядышком. Пару побед, и ты уже вырвешься из зоны вылета. Тем более после зимней паузы всегда сложный период. Когда некоторые не знают, как подготовить команду, а некоторые наоборот, уже опытные и хорошо начинают чемпионат после зимней паузы. Поэтому здесь есть время поработать с командой», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 6 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Динамо» идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. «Сочи» с 9 очками занимает последнее место.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dinamo-favorit-v-matche-s-sochi-no-ne-vse-tak-ochevidno-302345/
Дмитрий Булыкин
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