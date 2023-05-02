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Сегодня, 01:19

Булыкин: «Думаю, не будет Йокановича в новом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением, кто может возглавить московскую команду после ухода .

«Я думаю, не будет Йокановича в новом сезоне, но вопрос в следующем: «Кто будет после него?» Понятное дело, что с Йокановичем команда провалила все что можно: Кубок России и чемпионат, и игру в честь столетия клуба. Поэтому понятно, что его будут менять, другой вопрос, кем? Если бы был тренер у «Динамо» на замену сейчас, то он бы уже пришел. Максимум он доживет до конца сезона, но во всех клубах обычно увольняют тренеров после такого.

Я думаю, есть наши специалисты, которые могут возглавить «Динамо». Навскидку, конечно, трудно сказать. Но Черчесов очень недооценен в нашем чемпионате, но есть и другие специалисты, которые придутся «Динамо» лучше, чем иностранцы. Уже понятно, что тренеры из-за рубежа не понимают, как готовить футболистов после зимней паузы. Мы видим, что «Спартак» еле-еле вышел, «Динамо» тоже еле вышли из зимней паузы. Честно говоря, кто с этим не сталкивался, они просто не понимают, что это такое», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

После 25 туров "Динамо" идет на 7-м месте в чемпионате России, набрав 39 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108011_bulyikin_predpolojil_kto_mog_byi_vozglavit_dinamo_posle_yokanovicha
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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