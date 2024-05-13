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Сегодня, 07:46

Булыкин: «Динамо» в этом сезоне нравится всем, а мне нравится Тюкавин»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о любимом игроке «Динамо».

«В этом сезоне всем нравится «Динамо», они идут на историческое чемпионство. Если выбирать кого-то одного, то я выберу Тюкавина. Константин может еще забить несколько голов и принести золотые медали клубу. Тогда это будет очень красивое завершение сезона не только для команды, но и лично для Константина. Уверен, что Тюкавин будет претендовать на титул лучшего футболиста этого чемпионата», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 36 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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