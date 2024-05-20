Булыкин рассказал о причинах напряженной борьбы в чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин объяснил конкуренцию в чемпионате России.

«Интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ появилась из-за того, что «Зенит» стал слабее. Кроме того, появилось много команд среднего уровня. Теперь коллективы из нижней части турнирной таблицы могут обыграть участников чемпионской гонки. И сами претенденты на титул выступают не так мощно», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

За тур до окончания чемпионата РПЛ на чемпионский титул претендуют «Динамо» (56), «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).