Булыкин рассказал о состоянии Алдонина: «Он намерен победить болезнь! Но ему надо помочь»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал состояние здоровья экс-полузащитника национальной команды, обладателя Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Евгения Алдонина.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявлено тяжелое заболевание.

— Одним из первых узнал эту ужасную новость, — начал Булыкин. — Мы с Женей дружим, вместе в паре играли в последнее время в падел. Но вот, видите, как... Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью... Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. На самом деле, очень дорого...

— Вы сейчас с ним на связи?

— Да, часто общаемся. Звоним, узнаем новости о его здоровье, поддерживаем. Надеемся, он как можно быстрее справится с этим недугом и вновь будет играть за легенд футбола, а также не забудет и про падел. Сам Женя намерен победить болезнь и вернуться к здоровой жизни, к футболу. К паделу. Ему многие уже помогают. Хорошо, что появилось это сообщение о сборе средств. Надо нам всем, футбольным людям, ему помочь. Вместе победим!