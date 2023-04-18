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18 апреля, 23:09

Булыкин рассказал о времени, проведенном в составе «Динамо»

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о выступлениях за бело-голубых.

«Пока я играл в «Динамо», были проблемы. Мы с Точилиным пытались быть лидерами не только на футбольном поле, но и в раздевалке, потому что футбол в то время был построен на иностранцах, которых привел Федорычев, и очень сложно было с ними коммуницировать. Вот мы с Точилиным выступали лидерами клуба и преподавали традиции, историю «Динамо» для иностранцев», — приводит слова Булыкина RT.

Булыкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2007 год — забил 29 голов в 131 матче.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137821-bulykin-lider-dinamo
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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