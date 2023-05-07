Булыкин рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, что вообще будет ничья, потому что это важное дерби для двух команд и двух столиц. Поэтому, я думаю, будет ничья. «Зенит» может и выиграть, но я предположу, что команды сыграют вничью 1:1», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».