Булыкин рассказал, от чего зависит успех переговоров Дзюбы и «Локомотива» о продлении контракта

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о сложностях в переговорах железнодорожников с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

«Клуб всегда играет ведущую роль. А футболист зависим от позиции клуба. Здесь ничего не сделаешь. Нужно искать точки соприкосновения. Многое зависит от агента, который способен «выбивать» свои условия для игрока. Дзюба, если захочет, то может уйти в другой клуб. Вопрос больше в «Локомотиве». Как железнодорожники видят стратегию развития клуба и молодежи. И мы точно не знаем, как Артем себя проявляет в раздевалке и вне поля. Так что все решает клуб. Дзюба, конечно, может продолжить карьеру где угодно. Но думаю, что в «Локомотиве» у него все хорошо, и нет смысла что-то менять», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Дзюбу не устроили условия «Локомотива» в переговорах о продлении контракта.

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах РПЛ.