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Булыкин: «Спартак» приехал в Оренбург налегке, а некоторые — с чемоданами в сборную»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Восемь игроков «Спартака» наверное, уже собирались в сборную, поэтому плохо сыграли в матче с «Оренбургом». Хотя должны были обыгрывать и бороться с «Зенитом». Но здесь я бы отметил «Оренбург», который выглядит неплохо и показывает хороший футбол. А «Спартак» приехал налегке, и некоторые — с чемоданами в сборную, поэтому, наверное, и такой результат», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-spartak-priekhal-v-orenburg-nalegke-a-nekotorye-s-chemodanami-v-sbornuyu-236619/
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