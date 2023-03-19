Булыкин: «Спартак» приехал в Оренбург налегке, а некоторые — с чемоданами в сборную»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Восемь игроков «Спартака» наверное, уже собирались в сборную, поэтому плохо сыграли в матче с «Оренбургом». Хотя должны были обыгрывать и бороться с «Зенитом». Но здесь я бы отметил «Оренбург», который выглядит неплохо и показывает хороший футбол. А «Спартак» приехал налегке, и некоторые — с чемоданами в сборную, поэтому, наверное, и такой результат», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.