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Сегодня, 19:37

Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за матчем «Локомотив» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива Дмитрий Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за предстоящим столичным дерби команд.

«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но железнодорожники сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян. Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11233673-bulykin-priznalsya-za-kogo-budet-bolet-v-stolichnom-derbi-lokomotiva-i-dinamo.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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