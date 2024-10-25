Булыкин рассказал, с какими словами Карпина он не согласен после интервью Смолову

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил высказывания главного тренера национальной команды Валерия Карпина в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову.

В интервью на YouTube-канале «Smol Talk» Карпин привел для России в пример зарубежные чемпионаты, где игроки проводят тренировки в тренажерном зале за несколько дней до официальных матчей.

«Не согласен со словами Карпина в интервью. С его слов перед играми надо проводить сильные тренировки больше, чем в остальные дни. Я думаю, никто с этим не согласится. Все остальное, в принципе, сказал по делу», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.