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Сегодня, 22:16

Булыкин рассказал, в каком случае отсутствие Промеса на сборах создаст проблемы «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, какие последствия может иметь пропуск нападающим «Спартака» Квинси Промесом предсезонных сборов команды.

«Если футболист отсутствует только на первом сборе, то это не слишком сильно повлияет на игру команды. Но, конечно, это скажется. А если Промес пропустит и второй сбор, то ему будет сложнее. Те, кто полностью пропускают предсезонную подготовку, как правило, не очень хорошо себя проявляют в сезоне. У них возникают проблемы во взаимодействии с партнерами. Поэтому обязательно нужно поучаствовать в сборах, чтобы наладить связи и не выпасть из физической формы», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что Промес пропустит первый сбор «Спартака» в ОАЭ по медицинским показателям.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 16 матчей за красно-белых, в которых забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10562114-bulykin-rasskazal-v-kakom-sluchae-otsutstvie-promesa-na-sborah-sozdast-problemy-spartaku.html
Дмитрий Булыкин
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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