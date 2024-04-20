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Сегодня, 15:51

Булыкин рассказал, в каком случае сезон для «Динамо» можно будет считать успешным

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил, что только бронзовые медали РПЛ сделают нынешний сезон успешным для бело-голубых.

«Нужно этот сезон хоть как-то вытащить, порадовать болельщиков. Для этого есть все шансы. Можно будет считать сезон успешным, если «Динамо» победит в Кубке страны и возьмет бронзовые медали [чемпионата России]. Все ждут призовые места от «Динамо». Будет ли сезон успешным с бронзой, но без Кубка? Думаю, закончить в тройке — да! Медали — это всегда успех, но следующий сезон для бело-голубых должен быть тогда еще успешнее», — цитирует Булыкина Legalbet.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Ранее бело-голубые потерпели три поражения подряд в РПЛ.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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