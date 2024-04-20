Булыкин рассказал, в каком случае сезон для «Динамо» можно будет считать успешным

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил, что только бронзовые медали РПЛ сделают нынешний сезон успешным для бело-голубых.

«Нужно этот сезон хоть как-то вытащить, порадовать болельщиков. Для этого есть все шансы. Можно будет считать сезон успешным, если «Динамо» победит в Кубке страны и возьмет бронзовые медали [чемпионата России]. Все ждут призовые места от «Динамо». Будет ли сезон успешным с бронзой, но без Кубка? Думаю, закончить в тройке — да! Медали — это всегда успех, но следующий сезон для бело-голубых должен быть тогда еще успешнее», — цитирует Булыкина Legalbet.