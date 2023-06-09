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Сегодня, 16:16

Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, но много денег ему не дадут»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, стоит ли полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну переходить в «Аякс».

«Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, потому что из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы за большие деньги. В чемпионате Нидерландов не такой сложный футбол, как в той же Италии, Франции. В Эредивизи всегда можно адаптироваться в плане футбола, языка и жизни. В этом чемпионате всегда много скаутов, а в «Аяксе» тем более. Они набирают хорошую молодежь, которую раскручивают и продают. Денег Сперцяну много не дадут, потому что все заточено на бонусную систему. Из-за этого Эдуард может остаться в «Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов заплатить за Сперцяна 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-ayaks-horoshij-variant-dlya-spertsyana-no-deneg-emu-mnogo-ne-dadut/
Дмитрий Булыкин
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
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