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Сегодня, 21:02

Булыкин: «О том, что Абаскаля нужно было убирать раньше, говорит вся ситуация в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил роль матча «Спартака» с «Ростовом» (5:1) в РПЛ в оценке решения об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Не только победа над «Ростовом» говорит о том, что Абаскаля нужно было убирать раньше, а и вся ситуация в клубе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Vprognoze
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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