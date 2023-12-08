Булыкин считает, что будет здорово, если Тикнизян перейдет в «Вердер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

«Любой переход в топ-лигу Европы — плюс для футболиста, для его карьеры, для прогресса, для развития. И если он перейдет, это будет здорово, он посмотрит на футбол с лучшей стороны и будет получать удовольствие от футбола и прогрессировать быстрыми темпами. Это топ-лига, там лучшие условия и лучшие футболисты мира. К сожалению, мы не входим в число стран, за которыми следят, поэтому самое главное — уехать в Европу, там проявить себя и уже строить мировую карьеру. Тех, кто может сразу перейти в топ-клуб, единицы. Поэтому надо начинать со среднего клуба, адаптироваться, проявлять себя и делать международную карьеру», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее Тикнизян рассказал, что в случае перехода в «Вердер» он начнет учить немецкий язык.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.