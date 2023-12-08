Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

Булыкин считает, что будет здорово, если Тикнизян перейдет в «Вердер»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

«Любой переход в топ-лигу Европы — плюс для футболиста, для его карьеры, для прогресса, для развития. И если он перейдет, это будет здорово, он посмотрит на футбол с лучшей стороны и будет получать удовольствие от футбола и прогрессировать быстрыми темпами. Это топ-лига, там лучшие условия и лучшие футболисты мира. К сожалению, мы не входим в число стран, за которыми следят, поэтому самое главное — уехать в Европу, там проявить себя и уже строить мировую карьеру. Тех, кто может сразу перейти в топ-клуб, единицы. Поэтому надо начинать со среднего клуба, адаптироваться, проявлять себя и делать международную карьеру», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее Тикнизян рассказал, что в случае перехода в «Вердер» он начнет учить немецкий язык.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.

Источник: Газета.Ru
Наяир Тикнизян
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Наумов поделился мнением о стремлении российских игроков выступать в Европе