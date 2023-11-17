Булыкин считает, что Чалов и Тюкавин не смогут догнать Кассьерру в гонке бомбардиров

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о гонке бомбардиров в РПЛ.

«В чем секрет Кассьерры? В сильном клубе всегда забивать легче. Думаю, что Матео выиграет гонку бомбардиров. А на втором месте будет, наверное, Чалов. Мне бы очень хотелось, чтобы наши отечественные ребята побеждали, но пусть в этом сезоне хотя бы кто-то из них займет второе место. Тюкавин тоже подает большие надежды, у него есть шансы на второе место. Но Кассьерру им, наверное, уже не догнать. Думаю, Матео еще прилично забьет в этом сезоне, ведь у него наверняка будет много моментов для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

На данный момент в гонке бомбардиров чемпионата России лидирует форвард «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 12 голов. Джон Кордоба из «Краснодара» идет на втором месте (7). Представляющий ЦСКА Федор Чалов — третий (7), Эдуард Сперцян («Краснодар») — четвертый (7). У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина 6 голов и 5-я строчка.