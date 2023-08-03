Булыкин считает, что ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью в матче третьего тура РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в третьем туре РПЛ.

«Ожидаю хороший матч. Это те клубы, которые здорово проявили себя в концовке прошлого сезона и сейчас снова показывают себя хорошо. Думаю, будет результативная ничья. Обе команды ставят себе высокие цели на сезон. В ЦСКА собраны хорошие футболисты, и они смогут заменить ушедших футболистов внутренними резервами. Считаю, что изменения в игре и результатах армейцев будут минимальными», — приводит слова Булыкина RT.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.