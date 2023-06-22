Булыкин считает, что «Динамо» этим летом усилится новыми игроками

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что московский клуб летом приобретет несколько новых игроков.

«Конечно, трансферы будут. Будут согласовывать новых игроков с тренером. Думаю, мы увидим 2-3 трансфера. Главное, чтобы пришли качественные футболисты, которые подойдут клубы. Мы видели переходы, когда было потрачено много денег, но не было качества. Будем надеяться, что сейчас будут хорошие приобретения», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

22 июня «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера команды. Им стал чешский специалист Марцел Личка. Контракт 45-летнего чеха с бело-голубыми рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.