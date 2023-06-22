Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:16

Булыкин считает, что «Динамо» этим летом усилится новыми игроками

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что московский клуб летом приобретет несколько новых игроков.

«Конечно, трансферы будут. Будут согласовывать новых игроков с тренером. Думаю, мы увидим 2-3 трансфера. Главное, чтобы пришли качественные футболисты, которые подойдут клубы. Мы видели переходы, когда было потрачено много денег, но не было качества. Будем надеяться, что сейчас будут хорошие приобретения», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

22 июня «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера команды. Им стал чешский специалист Марцел Личка. Контракт 45-летнего чеха с бело-голубыми рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/22/20722526.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Гинер заявил о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА
Бувач: «Уверен, что Личка и его штаб сделают так, что игроки «Динамо» будут прогрессировать»
РФС утвердил регламент РПЛ нового сезона
Булыкин: «Только время покажет, что получится у Лички в «Динамо»
«Нижний Новгород» арендует защитника «Спартака» Толстопятова
Шавло ожидает улучшения работы «Спартака» с приходом Малышева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС утвердил регламент РПЛ нового сезона

Бувач: «Уверен, что Личка и его штаб сделают так, что игроки «Динамо» будут прогрессировать»