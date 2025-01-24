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Сегодня, 08:55

Булыкин считает, что «Динамо» нет смысла удерживать Бителло при отсутствии мотивации у игрока

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о том, как будет развиваться ситуация вокруг полузащитника бело-голубых Бителло.

Ранее стало известно, что бразилец не прилетел на сборы команды. СМИ сообщают, что футболист намерен уйти из российского клуба и перейти в бразильский «Ботафого».

«Конечно же, для любой команды, любого спортивного директора первостепенная задача — чтобы у футболиста была мотивация. Ее можно повысить или деньгами, или новым контрактом, или просто разговором. Но если футболист ни в какую не хочет, то здесь уже надо отправлять его.

Думаю, удастся взять кого-то и решить вопрос с другими трансферами. Время и деньги есть, «Динамо» все по силам. Вопрос только в том, как договорятся футболист и спортивный директор, что они решат», — сказал Булыкин Metaratings.ru

На счету Бителло в текущем сезоне один гол и десять результативных передач в 21 матче за «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро, его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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