Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:09

Булыкин считает, что Дзюба будет востребован в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин проанализировал перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Учитывая опыт и мастерство Дзюбы, он должен найти себе новую команду зимой. Вопрос только в том, какую зарплату он просит и кто сможет удовлетворить его запросы. А с его умением создавать атмосферу в коллективе Артем бы еще многим пригодился. Он может устроиться как в России, так и за границей. Но думаю, что пора ему возвращаться домой и заканчивать карьеру здесь. Особенно принимая во внимание тяжелую международную ситуацию. В Российской Премьер-лиге многие будут заинтересованы в его услугах. Все-таки Дзюба — бывший игрок сборной. Он сможет помочь любой команде и на поле, и в раздевалке. Тем более, что габаритные форварды, которые могут играть в простой футбол и приносить результат, всегда ценятся», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10553933-bulykin-obyasnil-pochemu-dzyuba-budet-vostrebovan-v-rpl.html
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вернут ли сборную России в 2024 году? Шанс есть, но он минимальный
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хиддинк: «Не слежу за российским футболом, сейчас его нигде не показывают»

Корниленко: «Работа по трансферам «Крыльев» и продлению контрактов ведется»