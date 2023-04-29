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Сегодня, 15:42

Булыкин считает, что Дзюба для «Локомотива» не так важен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы продления контракта нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками.

«Вопрос в деталях, нюансах и бонусах. Можно легко сделать среднюю зарплату, а остальное — за счет бонусов. Играет — получает, забивает — получает, команда выигрывает — получает еще больше. И за счет этих бонусов контракт можно хоть на пять лет сделать. Вопрос — чего хочет Артем. Если высокую зарплату, то тогда «1+1». Если играет, то его продлевают. Здесь много нюансов. Главное знать, как в Европе делают, чтобы футболист не терял мотивацию. К сожалению, у нас иногда дают такую зарплату, что футболист теряет мотивацию и может просто отрабатывать контракт, а не биться за зарплату. Не думаю, что Артем будет диктовать свои условия. Дзюба для «Локомотива» не так уж важен, еще и возраст. Поэтому клуб может делать что угодно, и Артем никак не может на это повлиять. У него возраст, большие запросы. Будут тяжелые переговоры, но всегда можно найти точки соприкосновения. Учитывая, что и Дзюба помог «Локомотиву», и для команды хорошо, когда есть лидер и на поле и в раздевалке. У «Локомотива» сейчас стратегия — воспитывать молодежь, поэтому Артему могут предложить контракт как «дядьке», но не такой, какой он хочет», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Дзюбу не устроили условия «Локомотива» в переговорах о продлении контракта.

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dzyuba-dlya-lokomotiva-ne-tak-uzh-vazhen-artyomu-mogut-predlozhit-kontrakt-no-ne-takoi-kakoi-on-khochet-247140/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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