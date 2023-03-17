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Сегодня, 15:07

Булыкин: «Локомотив» сейчас на подъеме, а Дзюба с каждой игрой становится лучше»

Алина Савинова
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

«Мне кажется, что фаворита в этой игре точно нет. Думаю, команды равны, шансы 50 на 50. «Локомотив» сейчас на подъеме, они могут провести сильный матч, в эмоциональном плане они точно в порядке. Плюс Дзюба с каждой игрой становится лучше. Посмотрим, как сложится все на самом деле. Думаю, выиграет тот, кто забьет первым. «Краснодар» последнее время тоже показывает неплохой футбол, строится новая команда. Они точно поборются. Матч нас ждет очень интересный. Главное, чтобы обошлось без судейских ошибок», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 18 марта. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotiv-sejchas-na-pod-eme-dzyuba-stanovitsya-luchshe-s-kazhdoj-igroj/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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